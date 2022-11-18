Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki festivalde, Kastamonu ve Kayseri'nin pastırması, Kars'ın gravyer peyniri, Hatay'ın kömbesi, Bergama'nın tulum peyniri gibi birçok yörenin coğrafi işaretli yiyecekleri bulunuyor.

Festivali düzenleyen RİSUS Grup Başkanı Murat Biner, 119 firmanın stant açtığı ve yüzlerce ürünün yer aldığı festivale Ankaralıları beklediklerini söyledi.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ "KARGI TULUM PEYNİRİ" STANTLARDA YERİNİ ALDI

Festivalde stant açan Veteriner Hekim Engin Bahçeci, Çorum'un Kargı yaylasında, özel olarak ürettikleri "kargı peyniri"ni başkentliler için satışa sundu. Bahçeci, "Kargı tulum peyniri özel ve coğrafi işaret tescili olan bir peynir. Peynirimiz koyun, keçi ve inek sütlerinin karışımıyla elde ediliyor. Peyniri, Kargı yaylasında en az 5 ay olgunlaşmaya bırakıyoruz. Bu peynirimiz, uluslararası yarışmalarda dünya üçüncüsü oldu." diye konuştu.

"Acı bal", "sarma", "haşlanmış yumurta" yeme gibi eğlenceli birçok yarışmanın da yapılacağı festival, 20 Kasım'a kadar gezilebilecek. (AA)

