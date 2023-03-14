Sezon başında başlatılan ancak Süper Lig kulüplerinin talebiyle kaldırılan Rezevr Lig'in gelecek sezon yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bu kez ayrı bir organizasyon olarak değil, rezerv takımların 3. Lig'de yer almasını planlıyor. Bu da alt liglerde büyük tepkiye neden oluyor. 2.ve 3.Lig kulüpleri, kendi aralarında 10 Kulüp Başkanından oluşan bir heyet belirlerken, bu heyet önceki gün, İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın da yer aldığı heyette, İnegölspor, Kırklarelispor, 1461 Trabzon, Vanspor, İskenderunspor, Muşspor ve Hacettepespor Başkanları yer aldı. Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz’ün rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi.

Riva’da gerçekleştirilen ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop’un da katıldığı toplantıda, Kulüp başkanlarının rezerv ligle ilgili olumsuz görüş belirttikleri ve bu projeye karşı olduklarını yineledikleri öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 9 Ocak’ta Rezerv Lig ile ilgili yaptığı açıklamada, Süper Lig kulüplerinin rezerv takımlarının doğrudan TFF 3. Lig'den başlatmayı planladıklarını ve bu takımlardan başaralı olanların TFF 1. Lig'e kadar yükselebileceklerini, Süper Lig’e yükselmelerine müsaade etmeyeceklerini belirtmişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıklamalarından sonra 2.ve 3.Lig kulüpleri, planın hayata geçirilmesi halinde Haziran ayındaki mali ve idari genel kurulda TFF yönetimini ibra etmeyeceklerini ve seçimde de mevcut yönetimin yeniden aday olması halinde oy vermeyeceklerini belirtmişlerdi.

TFF yönetiminin, her şeye rağmen Rezerv Lig, yani B takımı uygulamasını hayata geçirmeyi planladığı edinilen bilgiler arasında.

(Hüseyin AŞKIN)

