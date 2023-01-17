Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı için Çorum’a gelen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın yeni Belediye hizmet binasında misafir edildi.

Başkan Aşgın, hayırlı olsun dilekleri ve nazik ziyaretleri için başkanlara teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

