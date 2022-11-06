Oğuzlar Belediyesi Başkanı Muzaffer Yıldırım altı aylık çalışmaların değerlendirmesi ve yapılacak çalışmaların planlaması için belediye personelleri ile bir araya geldi.

Toplantı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Yıldırım, “Belediye personellerimizle Altın Koz Sosyal Tesislerimizde biraraya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık. Belediye olarak çalışmalarımızın 6aylık değerlendirmesini yapıp sonraki süreçte yapacağımız çalışmalar ile ilgili istişarede bulunduğumuz toplantımız hayırlara vesile olsun. Oğuzlarımız için hep birlikte Gönül Belediyeciliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızın arkasındaki gizli kahramanlarımız tüm belediye personellerimize emeklerinden dolayı teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar dileriz” dedi.

(Haber Merkezi)

