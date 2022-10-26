Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Azerbaycan U21 Milli Takımı’nın golcüsü Muhammed Mustafa Yıldırım’ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Takıma katılan genç golcü, ikinci yarıda ancak forma giyebilecek.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ara transfere erken başladı. Başkan Oğuzhan Yalçın, uzun süredir takip ettiği ve geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi İstanbulspor’dan kendi isteği ile ayrılan 20 yaşındaki Azeri milli golcünün transferini bitirdi.

İstanbulspor’da başladığı geçen sezonu 2.Lig ekibi Pazarspor’da kiralık olarak tamamlayan Muhammed Mustafa’nın, bu sezon başında İstanbulspor’a döndüğü ve forma şansı bulamaması nedeniyle, 1 milyon lira bonservis bedelini kendisi ödeyerek takımdan ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın, boşa çıkan ve birçok kulübün radarında olan genç golcü için girişimde bulunduğu ve olumlu sonuç aldığı, prensip anlaşmasına varılması üzerine de Çorum’a getirip 2,5 yıllık imza attırdığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde yeniden Azerbaycan milli takımının kampına katılacak olan Muhammed Mustafa’nın, hem 10 numara, hem de forvet mevkiinde oynayabildiği belirtildi.

2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Alanyaspor’un U19 takımında oynayan Yıldırım, 2020-2021 Sezonunu ülkesinde geçirdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbulspor formasıyla 1 maçta süren alan Muhammed Mustafa, ikinci yarıda Pazarspor formasıyla 25 karşılaşmada 5 gol attı.

Çifti vatandaşlığı bulunan genç golcü, Azerbaycan 21 Yaş altı Milli Takımıyla da 8 maça çıktı.

(Hüseyin AŞKIN)

