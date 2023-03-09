Özellikle kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen TIR’ların arıza onarımlarını üstlenen Oda Başkanı Necmettin Uzun, yurt dışından ülkemize yardım taşıyan TIR’ların yolda arızalanması durumunda TIR şoförlerinden kendilerine ulaşmalarını istedi.

Yolda kalan TIR’ların yedek parça hariç işçiliklerinin sanayide faaliyet gösteren tecrübeli ustalar tarafından yapılacağını vurgulayan Necmettin Uzun, “TIR şoförleri canı pahasına deprem bölgesine yardım yetiştirmek için canhıraş çaba gösteriyorlar. Kendilerine minnettarız.

Eğer ki araçlarınız bozulur yolda kalırsanız Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak sizlere her zaman yardımcı olmak boynumuzun borcudur. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen bizlere 0.532 476 29 90 nolu telefondan ulaşabilirsiniz” dedi.

Başkan Uzun, tüm TIR şoförlerine hayırlı yolculuklar dileyerek, sağ-salim ülkelerine dönmeyi nasip etti. Uzun ayrıca, odaları tarafından başlatılan bu uygulamaya destek veren tüm sanayi esnafına teşekkür etti.

Hatırlanacağı üzere Oda Başkanı Necmettin Uzun, geçtiğimiz yıl Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan yangın sebebiyle Azerbaycan’dan gelen itfaiye ekiplerinin arızalanarak yolda kalan araçlarına da benzer uygulamayı yaparak, itfaiye araçlarının yangın bölgesine biran önce ulaşmalarını sağlamıştı. (Haber Merkezi)

