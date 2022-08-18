Her yeni bir işletme açıldığında ilçe adına mutlu olduğunu ifade eden Başkan Şaltu, “Yeni işletme açan kardeşlerimize Allah’tan kolaylık diliyorum. Bol kazançlar temenni ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, esnaf ziyaretlerinin dışında son olarak Cengizhan Özdemir tarafından Yaşar Doğu Caddesi’nde açılan Özdemir Elektrik’i, Zile Caddesi’nde açılan Alaca Manavını ve Yozgat Caddesi’nde açılan Ziraat Mühendisi Bayram Koçak tarafından açılan Koçak Tarım İlaçlarını ziyaret etti. İşletme sahipleriyle sohbet eden Başkan Şaltu, “hayırlı işler” temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

