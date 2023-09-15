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Kirasını ödeyemeyen, çocuklarının okul masraflarını karşılayamayan, evine ekmek götüremeyen, seçim zamanı da gözü kapalı hükumete oy verenlere vebal atan Şahiner’in sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şu şekilde:

“MAKAM, MEVKİ, PARA MERAKLILARI

YÜZÜNDEN MİLLET ZOR DURUMDA”

“Evet, sevgili dostlarım mazot 41 TL oldu ve milletimiz hâlâ uyuyor. Hangi hükumet böyle bir halkı istemez ki? Her gün zam yapılıyor ve kimsenin gıkı çıkmıyor. Üretimi olmayan ülkemizin tek geçim kaynağı zam, vergi ve faiz oldu maalesef.

Bu vebal; kirasını ödeyemeyen, çocuklarının okul masraflarını karşılayamayan, evine ekmek götüremeyen, seçim zamanı da gözü kapalı hükumete oy verenlerindir.

Ezan dinmesin, bayrak inmesin diyerek milleti aç bırakanları da, onların tezgâhına çanak tutanları da Allah'a havale ediyorum.

Ak Parti'nin her yanlışına da koşulsuz şartsız tabi olan, tek dertleri makam, mevki ve para olan, düne kadar Meral Akşener'e şirin görünmeye çalışıp bugün ülkü devi moduna girenleri de lanetliyorum.

“HERKES KONUŞSUN, SON SÖZÜ BİZ SÖYLERİZ”

Ülkücülükten dem vurup davayı iktidara peşkeş çeken, sözde ülkücülere yazıklar olsun. 5000 şehidin kanını soyan ve satanlara yazıklar olsun. Mensubu olduğu partiden genel başkanına söve söve istifa edip, sonra geri kıvıran, çoluğunu çocuğunu işe aldırdıktan sonra ihanet sürecinin düğmesine basan herkese yazıklar olsun. Herkes konuşsun, son sözü biz söyleriz.”