“İnsanın İnsanın nefis muhasebesini yapıp kurtuluş belgesini alması için Yüce Allah’ın insanlara tahsis ettiği kutsal bir zaman dilimindeyiz” diyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Bu zaman, durup düşünerek yapılan, yapılmayan ve yapılması gerekenlerin envanterini çıkarmanın zamanıdır. İçinde bulunduğumuz Şaban ayında vasıl olduğumuz, kulların fırsatına sunulmuş gecelerden biri de Berat Kandili’dir. Beraat Kandili, mükellef kılınmış insanoğlunun, Allah’ın teklifleri karşısında bir nefis muhasebesi yaparak kendini temize çekmesidir” şeklinde konuştu.

Böyle mübarek gecelerde kendimiz için isteğimiz affı, kardeşlerimiz için de isteyerek af ve mağfiret beratı almayı Cenab-ı Allah’ın herkese nasip etmesini dileyen Abdulkadir Şahiner, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Temsiliyet sorumluluğu olan bizlerin gayreti ve mücadelesi Allah’tan berat almaya değer olsun ki bu gayretimiz Yüce Allah katında bütün ümmetin beratı olsun. Bu kutsal zaman dilimlerinin hatırına hayır, sağlık, bereket ve huzurun gelmesini Yüce Allah’tan dilerim. Bu duygularla, manayı an kâmil anlamda yaşadığımız böylesi kutsal gecelerde, başta Sungurlulu hemşerilerim olmak üzere Türk- İslam âleminin Berat Kandili’ni kutlar, Yüce Allah’ın bizleri maddi ve manevi marazlardan temizlemesini dilerim. Kandilimiz beratımız olsun, Berat Kandilimiz mübarek olsun.”

(Haber Merkezi)

