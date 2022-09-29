Başkan Abdulkadir Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi: “Geçmişi yüzyıllara dayanan ve bugün 308. Yıl dönümünü kutladığımız itfaiye teşkilatımızın çalışmalarında büyük bir özveri ve fedakârlıklarla vatandaşlarımızın ve diğer canlıların yardımına koşan itfaiye personeline teşekkür ediyor, bu anlamlı haftalarını kutluyorum. İtfaiye ve itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumlulukları da getirmektedir.

Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaktadırlar. Sungurlu Belediyesi olarak, 7/24 Sungurlu’muza hizmet ediyoruz. Bugün, modern teçhizat ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışan İtfaiye teşkilatımız, kutsal bir vazife ifa etmektedir. Zor ve tehlikeli şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan itfaiye personelimiz başta olmak üzere bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası’nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim”

(Uğur GÖRKEM)

