Kıymet ve Tacettin Temel çiftinin kızları Müjde ile Kıymet ve Bedirhan Şahiner çiftinin oğulları Ergün dünya evine girdi. Genç çiftin düğün merasimi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Mutluluğa ilk adımı atan çifti, sevenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Genç çiftin nikahını Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner kıydı. Düğüne katılan Başkan Şahiner genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evliliklerin uzun soluklu olması temennisinde bulundu.

Evlenen gençlere ve ailelerine çeşitli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Şahiner, “Evliliklerin mutlaka sevgi ve saygı üzerine kurulması lazım. Bunlar mutlaka olmalıdır. Hoşgörü olmalıdır. Birbirimizi sevip, sayacağız. Cenabı Allah sizleri bir yastıkta kocatsın. Allah hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

