Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ertuğrul Gazi Abanuzoğlu ile birlikte şehit babalarını ziyaret ederek Şahiner'in selamlarını iletti, çeşitli hediyeler taktim etti.

Başkan Şahiner paylaştığı mesajda, “Aziz şehitlerimizin emanetleri, çok kıymetli babalarımız; Vatan uğruna can feda eden evlatlarınızı şükran ve minnetle anıyor, siz değerli emanetlerinin babalar gününü kutluyorum. Bizleri de bir evladınız ve kardeşiniz bilmenizi, ne zaman isterseniz yanınızda olacağımızı unutmayınız” görüşüne yer verdi.