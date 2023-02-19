3 Şubat'ta yapılan Çorum Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde uzun yıllar başkanlık yapan Mehmet Sayan'ın elinden başkanlığı alarak Çorum Ziraat Odası’nın yeni başkanı olan Adem Özdemir, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Ziyaretçilerini kapıda karşılayarak tek tek ilgilenen Özdemir, Çorum çiftçisinin sorunlarını çözmek için ekip arkadaşları ile gece-gündüz çalışarak çözüm üreteceklerini söyledi.

“Çiftçilerimizin sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için onlardan gelen istekler doğrultusunda yeni projeler üretmek istiyoruz” diye konuşan Özdemir, seçimlerde kendisine destek veren ve vermeyen tüm çiftçilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

