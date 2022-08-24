Çorum FK, "Birlikte başaracağız" sloganıyla şampiyonluk mücadelesi vereceği 2022-2023 Sezonunun başlamasına artık saatler kala transfer bombasını patlattı. Bir süredir gündemde olan Sinan Kurumuş'la anlaşma sağlandı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Hazırlık maçlarında, gol yollarında beklenilen verimin alınamaması üzerine golcü transferine odaklanılırken, taraftarın da çok istediği Sinan Kurumuş gündeme alındı. Geçtiğimiz günlerde 1.Lig ekibi Sakaryaspor'a transfer olan ancak forma şansı düşük olan Sinan Kurumuş'un yeşil ışık yakması üzerine, kulübü ile görüşüldü. Olumlu cevap alınması üzerine, bonservisi ile ilgili yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Sinan Kurumuş'a başka kulüplerin de talip olması, görüşmelerin beklenilenden uzun sürmesine neden oldu.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, beraberinde kulüp CEO'su Abdülhamit Yıldız'la birlikte, önceki gün Sakarya'da Sinan'la bir kez daha bir araya geldi. Uzun süren görüşmeler olumlu sonuçlandı ve 28 yaşındaki golcü futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı.

BİLETİ ALINDI

Bugün Çorum'a gelip takımla antrenmanlara çıkacak olan Sinan Kurumuş'un transferinin sponsorların da desteği ile gerçekleştiği belirtilirken, golcü futbolcunun Şanlıurfaspor maçının kadrosunda yer alacağı ve uçak biletinin alındığı öğrenildi.

ÇORUM'DA KRAL OLDU

2020-2021 Sezonunda da Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş, attığı ve attırdığı gollerin yanı sıra, mücadeleci futboluyla taraftarın sevgilisi olmuştu. Transferin, taraftarların çok istemesi nedeniyle de gerçekleştirildiği kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)

