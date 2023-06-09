Hafta başında Ankara’ya, oradan da İstanbul’a giderek Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız’la bir araya gelen Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, İskenderunspor’la Bucaspor arasında oynanan 2.Lig Kırmızı Grup Play-Off finali ilk maçını izledi. Yalçın ve Yıldız, önceki gün de Manisa’nın Akhisar ilçesine geçerek, Pendikspor’la Bodrumspor arasında oynanan Süper Lig’e yükselme maçını seyrettiler.

Akhisar’dan Afyon’a giden Başkan Oğuzhan Yalçın, dün öğleden sonra Ankara’ya geçti.

Yeni sezon için gerekli olan bütçeyi oluşturma çalışmalarına hız veren Başkan Oğuzhan Yalçın, geçen sezonki sponsorlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yapacağı görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak bütçeye göre yeni sezonun planlaması yapılacak.