Başkan İsbir bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adak, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker’i ziyaret etti.

İsbir ilk olarak TKDK Başkanı Muhammed Adak ile görüştü. İlçenin ihtiyaçlarını ve hazırlanacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette yöre halkının kalkınması için gerçekleştirilecek projeler hakkında Adak’a bilgi veren Ortaköy Belediye Başkanı İsbir; “TKDK Başkanı Muhammed Adak’a ziyarette bulunarak ihtiyaç ve taleplerimizi ilettik. TKDK’nın yöremizde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek karşılaştığımız sorunlar için çözüm yolları aradık. Gösterdiği alaka ve misafirperverlikten dolayı Muhammed Adak’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İsbir daha sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Genel Müdür Aydın ile görüşen İsbir, burada da ilçedeki Tarım Kredi Kooperatifi’nin eksikleri ve taleplerini iletti.

İsbir’in son ziyareti Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı oldu. Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile görüşen İsbir, “Vatanımız ve milletimizin gözbebeği kahraman Özel Harekatımızı ziyaret ettik. Ülke genelinde yapmış oldukları başarılı operasyonlarından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledik. Ne mutlu yaşamlarını Allah’tan başkasına emanet etmeyenlere, Yaşasın Devlet, Varolsun Özel Harekat” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

