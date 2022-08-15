İsbir, 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde ilçesine gelecek yatırımlara destek bulmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek ilçenin ihtiyaç ve eksikliklerini bildirdi.

Başkan İsbir açılış töreni öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu ile de görüşerek Cemilbey-Ortaköy arası yolun yapımı için sürecin hızlandırılmasını talep etti.

İsbir, “İlçemizin eksik ve taleplerini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na ilettik, vermiş olduğu desteklerden dolayı ilçe halkım adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

