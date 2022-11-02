Çorum FK’da, Mert Nobre’nin görevden alınması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek isimle ilgili görüşmeler devam ediyor.

Tarsus dönüşü Ankara’da kalarak, bazı teknik direktörlerle ön görüşme gerçekleştiren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın, yeni teknik direktörü Cumartesi günkü Bayburt maçına yetiştirmeye çalıştığı ve bunun için görüşmelerini sıklaştırırken, bugün veya yarın bir ismi açıklaması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

