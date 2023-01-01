Belediye’nin yeni binanın iç tefrişatının Sivas ve Bursa gibi çeşitli illerden alındığını belirten TSO Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, sektörün zor günler geçirdiğine dikkat çekerek, Başkan Aşgın’ın bunu görmezlikten geldiğini ve Belediye hizmet binasına Çorum’dan hiçbir malzeme alınmadığını açıkladı.

Murat Erdal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binasına kavuşması elbette bizleri sevindirmiştir. İlimiz için önemli bir yatırımdır. Ancak, şunu da ifade etmeden de geçmek istemiyorum. Mobilya sektörü zor günler geçirirken, Başkan Halil İbrahim Aşgın bunu görmezlikten gelmiştir. Yeni binanın tüm malzemeleri Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile Sivas ve Bursa gibi illerden alınmıştır. Tüm bu alımlar gerçekleştirilirken maalesef ki, Çorum’da bu işi yapan esnaflar hiçe sayılmıştır. Bizim esnafımıza bu konu ile ilgili bilgi dahi verilmemiştir. Oysa ki, sayın Başkan Aşgın, her fırsatta esnaf dostu olduklarını vurgulasa da, bu hareketiyle maalesef esnaf dostu olduğu açıklamalarına gölge düşürmüştür”

(Haber Merkezi)