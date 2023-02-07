Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yardım çağrısına Çorum halkı duyarsız kalmadı. Depremzedelerin yardımına koşan vatandaşlar, ısıtıcı, battaniye, kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarını deprem bölgesine ulaştırılmak üzere eski belediye binasındaki toplama alanına teslim ediyor.

Çorum halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Deprem bölgesinden aldığımız bilgilere istinaden ne tür yardımlara ihtiyaç duyulduğunu belirledik. Özellikle battaniye, ısıtıcı, yeni kışlık kıyafet, bot, çocuk bezi ve kuru gıda gibi yardımlar için kampanya başlattık. Hemşehrilerimizden gelen yardımları eski belediye binası alt katında toplamaya başladık. Çağırımıza duyarsız kalmayan vatandaşlarımızın desteğiyle kısa sürede 1 tır dolusu yardım malzemesine ulaştık. Topladığımız yardımları gruplar halinde deprem bölgesine göndereceğiz” dedi.



