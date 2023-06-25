Belediye Başkanı Aşgın’ın ablası Neriman Aşgın (55), yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Neriman Aşgın dün saat 17.00’de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 çocuk annesi Neriman Aşgın’ın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Akşemseddin Camii’ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında ise Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Mülkiye Başmüfettişi Vali İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, esnaf odası temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, sanayici işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

6 CENAZE NAMAZI BİRARADA KILINDI

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vefat eden ablası Neriman Aşgın’ın cenaze namazının kılındığı Akşemseddin Camii’de 5 merhum ve merhumenin daha namazı kılındı.

Öğle namazı sonrası Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahlatcı, Tahtasız başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşın katıldığı cenaze namazında Neriman Aşgın ile birlikte 2 merhum ve 3 merhumenin daha namazı kılınarak sevenleri tarafından cenazeler toprağa verildi.

Buna göre Akşemseddin Camii’ndeki namazda merhum Mustafa Çevik, merhum İsmail Özsavran, merhume Lütfiye Açıkel, merhume Fatma Küçükgüler ve merhume Zarife Boz’un da namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.