Mezun öğrencilere müjdeli haberi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mezun grubunda bulunan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin talebine karşılık verdi. Başkan Aşgın liseyi yeni bitiren ve üniversiteye yerleşemeyen mezun durumundaki gençlerin indirimli abonmanla bir yıl daha şehir içi ulaşımdan faydalanabileceklerini müjdeledi.

Başkan Aşgın “Liseyi bitirmiş, diplomasını eline almış ama maalesef ya tercihte bulunmamış ya da istediği yeri tutmadığı için bir sene daha üniversiteye hazırlana kararı almış gençlerimiz, mezun oldukları diploma tarihinden itibaren bir yıl süreyle daha ulaşım hizmetlerimizden indirimli olarak faydalanabilecekler. Onlara abonmanı açıyoruz. 90 biniş 175 TL, sınırsız biniş 250 TL olarak uygulanan abonman tarifesinden mezun olmuş gençlerimizde faydalanabilecekler. Gençlerimize başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

GENÇLERDEN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın müjdeli haberi lise mezunu gençleri sevindirdi. Üniversiteye hazırlanan gençler, kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Her gün otobüsle Mimar Sinan Mahallesi’nden şehir merkezine geldiğini belirten Mehmet Şahin isimli öğrenci “Mezunum, üniversiteye hazırlanıyorum. Mimar Sinan’dan geliyorum kuruma. Bu uygulamaya çok sevindim. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” dedi.

Sürekli otobüs kullandığım için bu sistemi çok yararlı bulduğunu belirten Aleyna Şengül de “ Başkanımıza verdiği hizmetten ötürü teşekkür ederiz.” dedi. Onurcan Sular isimli öğrenci ise kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek “Üniversiteye hazırlanıyorum. Başkanımıza bizi düşündüğü için teşekkür ederim. Genelde biz kursa yürüyerek gelip gidiyorduk. Bu uygulama ile bize destek olduğu için çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

