Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi ile Çorum Aile Hekimleri Derneği işbirliğinde düzenlenen Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kongresi'ne katılan doktorlarla Çorum Odası Gençlik Kampı’nda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Aşgın, TTB Başkanı Fincancı’nın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. “Türk Tabipler Birliği Başkanı’nın açıklamalarıyla ilgili konuşmazsam içime dert olur” diyen Aşgın, “Bu milletin değerleriyle büyüyen, beslenen bu milletin okullarında okuyan, bu milletin çiftçilerinin, yoksullarının vergileriyle hayatta kalıp sonra bir noktaya gelip sonra tepeden bakarak insanları karınca gibi görüp terör örgütlerinin peşine düşerek tarihin en şanlı ordusuna kimyasal silah kullanıyor iftirasını atmak çok basit bir şekilde alçaklıktır. Bunu net şekilde ifade ediyorum” dedi.

Bu açıklamaya Çorum Tabipler Odası ve tabiplerin tepki gösterdiğini hatırlatan Aşgın, “Bu açıklamaları yapan, bu toprakların değerlerine bağlı beslendiği kaynaklara inanmış güvenmiş, ordusuna, milletine inanmış güvenmiş birilerinin hesabı içerisinde olmayan tüm tabiplerimize de selam olsun diyorum. Onların hepsinin yolu aydınlık ve açık olsun. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür açıklamalar yapılırsa bir önerimiz var bu tür ihanet dolu açıklamalar yapılmaya devam ederse o oda kapanmalı yerine leblebici dükkanı açılmalı. Çorumlular olarak önerimiz bu. Oda kapansın yerine leblebici dükkanı açılsın. Gerçekten çok daha güzel hizmet edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.