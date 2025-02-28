Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Aşgın, ramazan ayının önemine dikkat çekti.

Başkan Aşgın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın yoğun şekilde yaşandığı 11 ayın sultanı ramazan ayına erişmenin bu yıl da mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini bu mübarek ayda en güzel şekilde yaşayıp yaşatmak biz Müslümanlara düşen en büyük görevdir. Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ayında soframızdan bereketi, evlerimizden saadet ve huzuru, kalplerimizden sevgiyi, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Başkan Aşgın, mesajının devamında Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfere değinerek, "Bu duygu ve düşüncelerle; gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmaması umuduyla hemşehrilerimiz başta olmak üzere milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin mübarek Ramazan ayını kutluyorum" dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR