Çorum Belediyesi’nin yardım kampanyası Çorumluların destekleriyle devam ediyor. 101’inci yardım aracı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla Taş Bina önünden uğurlandı. Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Başkan Aşgın “Çorumlular, kardeşlerinin yardıma koşuyorlar. Çorum Belediyesi olarak afet bölgesine şu ana kadar toplamda 101 araç gönderdik.” dedi.

Leblebici esnafına da seslenen Başkan Aşgın, afet bölgesine leblebi gönderilmesi için çağrıda bulundu. Aşgın “Buradan Çorumdaki leblebici esnafına çağrıda bulunmak istiyorum. 100’er gramlık leblebi paketleri hazırlasınlar. Çorum’un meşhur leblebisini Çorum Belediyesi olarak gönderelim. Günlerdir deprem bölgesinde fedakârca görev yapan AFAD, jandarma, polis ve belediyemizin arama kurtarma ekiplerine bu leblebileri ikram edelim.” dedi.

