Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İkbal Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek derse katılan Başkan Aşgın, miniklerle yakından ilgilendi. Kur’anı Kerim ve namaz surelerini okuyan öğrenciler Başkan Aşgın’dan tam not aldı.

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin Kur’an kurslarına devam eden miniklerin temel dini bilgilerden Esma-i hüsna ve hadislere kadar pek çok konuyu öğrendiğini belirten Aşgın, kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim, namaz sureleri ve dualar, temel dini bilgiler, ibadet ve ahlak gibi konularda eğitimler verildiğini söyledi. (Haber Merkezi)