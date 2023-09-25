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Belediye Başkanı Aşgın mesajında “Tüm hemşehrilerimize ve aziz milletimize huzur, birlik, beraberlik ve barış getirmesi yüce Allah'tan niyaz ediyorum.” dedi.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin 1452'inci sene-i devriyesini idrak ettiğimiz hatırlatan Başkan Aşgın, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Gönüllerimizin, kalplerimizin Efendimizin nuruyla dolduğu, onun muhabbetiyle ısındığı bu güzel geceye bizleri ulaştıran Rabbimize hamd ediyorum. Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım’ hitabına mazhar olan Sevgililer Sevgilisi Peygamberi Zişan Efendimize salat ve selam gönderiyorum.

Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, tüm hemşehrilerimize ve aziz milletimize huzur, birlik, beraberlik ve barış getirmesi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın huzuruna vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum.

Allah’ın selamı Ehlibeyt’in, ashabı kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin ve 14 asırdır kalplerimizi ilim, hikmet ve irfanlarıyla yoğuran tüm Hakk âşıklarının üzerine olsun…

Bayrak ve Naat şairimiz Arif Nihat Asya’nın da Naat’ında söylediği gibi;

“Gel, Ey MUHAMMED, bahardır.

Dudaklar ardında saklı

Aminlerimiz vardır!..

Hacdan döner gibi gel;

Mirac’dan iner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!”

Sevgili Peygamberimizin şefaatine nail olmak dileğiyle, Allah bizi nice kandillerle buluştursun.”