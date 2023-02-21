Afet bölgesinden Çorum’a gelen yaklaşık 7 bin depremzede için Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda oluşturulan hayır çarşısında afetzedeler her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkânı buluyorlar.

Tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgesine giderek araç ve ekipleriyle çalışmalarına devam eden Belediye ilimize gelen depremzedeleri de unutmadı ve Fuar Alanı’nda hayır çarşısı oluşturdu.

Çorum Belediyesi olarak ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturdukları hayır çarşısından bugüne kadar 5 binin üzerinde depremzedenin yararlandığını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, buraya gelecek afetzedelerin kıyafetten gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiğini hatırlattı.

Çorum’a farklı bölgelerden 7 binin üzerinde depremzedenin geldiğini ve bunların Bin 500’ünün ise ilçelere yerleştirildiğini kaydeden Başkan Aşgın, 450 depremzedenin ise yurtlarda barındığını vurguladı.

Diğer depremzedelerin hayırseverlerin ve Belediye desteği ile evlere yerleştirildiğini söyleyen Aşgın; “Kardeşlik böyle zor günlerde belli olur. Tüm hayırseverlerimizi bu iyilik ve hayır kervanımıza destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

