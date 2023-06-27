Kurban Bayramı'nın sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Belediye birimlerimiz bayramda da çalışacak. Bayram boyunca her türlü istek ve şikâyetinizi Alo 153 hattımızı arayarak iletebilirsiniz” dedi.

“Bizlere bir Kurban Bayramı sevinci daha yaşatan Rabbimize hamd ediyoruz” diyen Aşgın, sağlıklı, huzurlu ve afiyetle bir bayram yaşamayı dileyerek “Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin doruğa ulaştığı bu özel günler, tüm İslam âlemi ve insanlığın hayrına vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla seyahat eden vatandaşlara hatırlatmada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, trafik kurallarına titizlikle riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Çorum Belediyesi’nin tüm birimleriyle bayramda da çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Aşgın; “Hemşehrilerimiz bayram süresince de istek ve şikayetlerini Alo 153 hattımıza iletebilirler. Temizlik, Su, İtfaiye, Zabıta başta olmak üzere tüm birimlerle sahada olacağız. Bayramda da aşkla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Aşgın sözlerini; “Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor tüm hemşehrilerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramımız mübarek olsun. Mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum” diyerek tamamladı.

