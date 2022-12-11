Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar ile Mehmet Yolyapar’ın birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programına canlı yayın konuğu oldu.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, Belediye yatırım ve hizmetlerinin son aşamasını anlatan Başkan Aşgın, bu arada pek çok “ilk”i de açıkladı.

Bunlardan biri, DMO’dan alınan körüklü otobüs… Bu otobüs, özellikle yoğunluğun fazla olduğu üniversite kampüsleri ile KYK yurtları arasındaki ana hatlarda kullanılacak.

Kale restorasyon ihalesinin Ocak ayında yapılacağını belirten Aşgın, yine Velipaşa Hanı’ndaki restoranın da Ocak’ta açılacağını duyurdu. (Haber Merkezi)

