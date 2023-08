Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TVNET haber bülteninde Gökhan Pakkanlılar'ın konuğu oldu. Çorum Kalesi’nin restorasyonu, tarihi kültür yolu ve tarihi şehir meydanı projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, kentin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

KENTİN TARİHİ DOKUSU AYAĞA KALDIRILIYOR

Çorum Kalesi'nin restorasyonuyla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, kaledeki yıkılabilir yapıları restore ederek 39 metruk yapının yıkımını sağladıklarını, üç tarihi konak için restorasyon çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Başkan Aşgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir söz vardır. Bir payitaht her zaman payitahttır. Bir başkent her zaman başkenttir. Dolayısıyla Hititlilere başkentlik yaptığı için Çorum bizim gözümüzde her zaman bir payitahttır. Bir payitahta nasıl hizmet edilirse, o tarihi doku nasıl ayağa kaldırılırsa açıkçası biz de öyle hareket ediyoruz ve tarihi dokuyu ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim şehircilik anlayışımızda iki temel vizyonumuz var. Bir tanesi tarihi dokunun, o tarihi kadim Anadolu'da birçok medeniyete beşiklik yapmış Çorum'un tarihi yapısında ayağa kaldırılması. Diğeri modern şehirler oluşturmak. Yeni, akıllı, sürdürülebilir şehirler kurmak. Çorum’da tarihi dokunun ayağa kaldırılmasıyla ilgili ilk yaptığımız işlerden bir tanesi tarihi kale projemiz. Danişmentlilerden bugüne gelen ecdat yadigarı kale maalesef kaderine terk edilmiş durumdaydı. Hemen kalenin bedenlerinin ve içinin restorasyonuyla ilgili düğmeye bastık. Şu an geldiğimiz noktada, içindeki yıkılabilir pozisyonda görülen Anıtlar Kurulu tarafından 39 tane metruk yapının yıkımını sağladık. Üç tane restorasyon yapılması gereken güzel konaklarımız vardı. Bu konakların restorasyon için düğmeye bastık. Ama en güzel, en somut adımı da geçtiğimiz haftalar içerisinde yaptık. Kültür Bakanlığı'ndan da 10 milyon TL destek alarak, üzerini de belediye olarak tamamlamak suretiyle artık taşları düşmeye başlayan kalemizin dış bedenleriyle ilgili, taşlarıyla ilgili de restorasyon sürecini başlattık.”

YENİ ŞEHİR PROJESİ

Başkan Aşgın, Çimento arazisinde hayata geçirilecek olan Yeni Şehir projesine de değindi. Bu projenin Çorum'un modern bir şehir oluşturmasını hedeflediğini belirterek, projenin çevreci ve insan odaklı bir yaklaşımı benimsediğini söyledi. Proje kapsamında ormanlık, yeşil alanlar, su alanları, rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanlarına önem verdiklerini vurguladı. Aşgın, bu projenin enerji üretimi, çevre dostu binalar, güneş enerjisi gibi sürdürülebilirlik prensiplerini benimsediğini dile getirdi.

Başkan Aşgın, “Yenişehir projemiz, adaylık sürecimizde vaat ettiğimiz 32 projemizden bir tanesiydi. Ama bunun yeri belli değildi. Muazzam bir bölgeyi ve şehrin en güzel bölgesini yabancı bir firmadan satın aldık. Ondan sonra hemen startı verdik. Modern insanın ihtiyaçlarını karşılayacak olan depreme dayanıklı dirençli şehri inşa etmek noktasındaki hayalimiz için çok güzel bir zemin oldu. Yeni Şehir Projesi'ni ortaya çıkartmak için tüm kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kadınlar, gençler, ihtiyarlar bütün hemşehrilerimizle toplantılar yaptık. Halkımızın talepleri doğrultusunda burayı projelendirdik.” dedi.

Çevreye duyarlı ve insan odaklı bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Aşgın “Belediyemize kazandırdığımız bu muazzam alanda 12 bin kişilik yeni bir şehir kuruyoruz. Çevre yolunun hemen kenarında olan kısımda AVM'ler, turizm alanları, ticaret alanları olacak. 20 bin metrekarelik bir meydan planlıyoruz. Meydana bakan noktada şehrimize yakışır bir kongre kültür merkezi olacak. İbadethaneler, okullar, ilkokullar, ortaokullar, sağlık kurumları, pazar yerleri, plazalarla yeni bir şehir planlıyoruz. Enerjisi kendisine yeter binalar yapıyoruz burada. Bütün binaların üzeri güneş enerjisini zorunlu kılıyoruz. Çatılardaki yağmur hasatlarının bahçelerde depolanarak kullanılmasıyla ilgili sistemi zorunlu kılıyoruz.” dedi.

BEYARMUDU BELEDİYESİ İLE KARDEŞLİK PROTOKOLÜ

Başkan Aşgın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Beyarmudu Belediyesi ile eylül ayında kardeşlik protokolünü imzalayacaklarını da açıkladı. Başkan Aşgın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kardeş şehrimiz olsun istedik. Araştırmalarımız neticesinde Beyarmudu diye Belediye olduğunu gördük. Bu belediyenin olduğu yerde İngilizler, Rumlar ve Türkler var. Ama belediye bize ait. Orada sürekli bayrak takıyoruz, bayrağımızı indiriyorlar. Sürekli bir çekişme, sürekli bir problem var. Tamam bizim kardeş şehrimiz burası o zaman dedim. Çünkü biz Çorumlular olarak nerede mazlum varsa, nerede bizim kardeşlerimiz varsa, ırktaşlarımız varsa biz oradayız.”dedi.

Başkan Aşgın, eylül ayının ilk haftasında Çorumdaki Kıbrıs Gazileri ile birlikte Beyarmudu’na giderek kardeşlik protokolünü imzalayacaklarını açıkladı.