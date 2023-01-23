Olayın fikir ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamayacağını belirterek aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın yaptığının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, olaya izin veren İsveç’i de kınadı.,

Belediye Başkanı Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “İsterler ki Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler; ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak!” (Saff Suresi/8)

İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerîm’e yönelik gerçekleşen hain saldırıyı lanetliyor, inancımıza ve değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı fikir ve düşünce özgürlüğü kılıfına sokanları, bunu savunan makamları kınıyorum. StopSweden”

(Volkan SINAYUÇ)

