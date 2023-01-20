Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği’nin Altınkaya Arena’da düzenlenen genel kuruluna katılarak üyelere seslenen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MÜSİAD’ın yerli ve milli olan, kökü burada olan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi.

İlimizin daha müerref ve zengin olması için helalinden alın terini ortaya koyan iş insanları ile beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın, diğer illere gittiklerinde ihracat oranları ile Çorum iş insanlarının gururları olmaya devam ettiğini söyledi. Osmanlı’da adalet döngüsünü hatırlatarak adil ve hakkaniyetli yönetiminin altında adalet döngüsünün yattığını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Aşgın, bu döngünün başında da devletin bekası için varını ortaya koyan esnaf ve işadamları ile gurur duyduklarını kaydetti.

MÜSİAD’ı 32 yılda bugünlere getiren başta merhum Necmettin Erbakan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek Çorum Şubesi’nin de kurulduğu günden beri önemli çalışmalar yaptığını bildiren Başkan Aşgın; “Ülkelerin siyasi bağımsızlığının sağlanabilmesi, bir ülkenin bayrağının gönderde özgürce dalgalanabilmesi için ekonomik bağımsızlığı şarttır ve zorunludur. Bu da sizlerin sayesinde oluyor. Eğer ülkemiz ekonomik bağımsızlığını en güçlü şekilde sağlarsa aziz bayrağımız dünyanın tüm coğrafyalarında özgürce dalgalanacaktır.

Bu anlamda askerimiz, polisimiz, jandarmamız nasıl ki canını ortaya koyuyorsa, sizler de emek ve enerjinizle bayrağımızın gönderde dalgalanması için bunu yapıyorsunuz. Bu şehirde taş üstüne taş koyan; bu şehrin daha müreffeh ve daha yaşanabilir olması için heyecanını, aşkını ortaya koyan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Burada sağlanan birliktelik ilimizin hakikatidir. Mevzu bahis Çorum olunca tüm siyasi partiler biraraya gelebiliyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın konuşmasını önceki dönemlerde görev yapan Orhan Coşkun ile yönetimine teşekkür ederken, yeni dönemde görev alacak olan Hüseyin Öztürk ve yönetimine başarı dileklerini de iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

