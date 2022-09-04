Çorum Belediyesi’nin merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde 80 dönümlük araziye ektiği ayçiçeklerinin hasat vakti yaklaştı. Hasadın ardından elde edilecek ayçiçek yağları ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak “Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde bulunan tarlamıza ektiğimiz ay çiçeklerimizin hasat vakti yaklaştı. Hasadın ardından elde ettiğimiz yağı ihtiyaç sahiplerimizin sofralarına ulaştıracağız” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

