Türkiye ve Japonya afetle mücadelede iş birliği yapıyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında afet ve atık yönetimine ilişkin teknik iş birliği anlaşması kapsamında Türkiye’de farklı bölgelerden seçilen pilot belediyenin katılımlarıyla "Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü ve Afet Yönetimi ve Müdahalesi İçin Kapasitesinin Artırılması Projesi" uygulanıyor.

29 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan proje kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Japonya’ya gitti. Heyette, Çorum’un yanı sıra Malatya, Tokat, Kırıkkale, Yozgat, Elazığ, Muş ve Gümüşhane belediye başkanları ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve TBB Yerel Yönetimlerden Sorumlu Asbaşkanı Lokman Ertürk yer alıyor.

Katı atık yönetimi ve afet yönetimi alanlarında kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve kentsel çevrenin iyileştirilmesi amaçlanan proje aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasındaki güçlü dayanışma ve iş birliğinin de somut bir örneği olarak görülüyor.

Türk heyeti bir hafta sürecek proje kapsamında; Afet Azaltma ve İnsan Yenileşme Enstitüsü, Deprem Anıt Parkı, Atık Yönetimi Müzesi ve Sıfır Atık Merkezi’nde incelemelerde bulunacak.

