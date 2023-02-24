Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Çorum’un fahri hemşehrisi ünlü şef Ömür Akkor Yeniden Hayat Lokantaları’nı hayata geçirdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da geçtiğimiz günlerde gittiği Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi Kaynarca bölgesi Gök Sokak’ta incelemeleri sırasında ünlü şef Ömür Akkor’a rastladı. Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet Ömür Akkor’un Yeniden Hayat Lokantası’nı da ziyaret etti.

Ünlü Şef Ömür Akkor açtığı Yeniden Hayat Lokantası ile depremden etkilenen kardeşlerine ücretsiz günlük sıcak yemek dağıtıyor. Akkor ayrıca bölgede ikinci ve üçüncü şubelerinin de açılış çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda Akkor’a çalışmaları için teşekkür ederek; “Gayreti için Rabbim razı olsun. El birliği ile yaraları sarıyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

