Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda, Çorum Belediyesi’nin devam eden çalışmaları ve ileriye dönük planlamaları ele alındı. Birim müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada hedeflerinden ve belediyecilik vizyonundan bahseden Başkan Aşgın, “Allah'ın rızası ve halkın duası dışında hiçbir hedefimiz yok” dedi.

Tüm belediye personelinin Çorum için aşkla çalıştığına vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Peygamber Efendimiz (SAV), ’İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır’ buyuruyor. Bizim de tek gayemiz, insanlara faydalı olmaktır. Allah'ın rızası ve halkın duası dışında hiçbir şeyi gaye olarak koymadık, bundan sonrada böyle olacak. Çorum için biz aşkla çalışacağız, Allah'ın rızası ve halkın duası dışında hiçbir şeyi hedef olarak koymayacağız.” dedi.

“ŞEHRİN KALBİNE VE RUHUNA DOKUNAN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birim müdürleri istişare ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden beri şehrin kalbine ve ruhuna dokunan çalışmalara imza attıklarının altını çizdi.

Başkan Aşgın “Bu şehrin bir kalbi ve bir gönlü var. Şehirler de tıpkı insanlar gibidir. Bu şehir sadece beden değildir. Çorum'da aşk çağı başladı. Yapılan işlere biraz gönül gözüyle bakanlar, bu şehrin ruhunun nasıl diriltildiğini, bu şehrin ruhuna nasıl müdahale edildiğini çok rahat görebilirler. Bu şehrin ruhunu diriltmek bizim en temel gayemiz olduğunu herkes görecektir.”dedi.

“ŞEHRİN, SOSYAL DOKUSUNU GÜÇLENDİRİYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, kentin tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldıracak projeler ortaya koyduklarını belirterek, tarihi kent meydanı projesi ve kültür yolu projesini önemsediklerini ifade etti.

Başkan Aşgın “Bütün kadim İslam şehirlerinde meydanlar vardır. Bu meydanların merkez noktasında bir ulu mabet olur. Ondan sonra bir çarşı, bir han, bir hamam vardır. Tıpkı bizim projemiz olan tarihi kent meydanı gibi. Bizim şuan yapmaya çalıştığımız, diriltmeye çalıştığımız bu bölge sadece meydan değil, şehrimizin ruhudur. Sadece meydan değil, kültür yolu projemiz de var. Kalenin restorasyonu, kale etrafının kentsel dönüşümü ve tarihi konakların bulunduğu kültür yolu projemizle kentimizin sosyal dokusunu da güçlendirmiş olacağız.” dedi.



