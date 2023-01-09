Basın mensuplarının haklarını düzenleyen 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten beri 10 Ocak’ın kutlandığını belirterek milletin gözü, kulağı olan basının fedakarlığını takdirle karşıladığını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu hatırlattı.

“Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır” diyerek iletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içerdiğini söyleyen Milletvekili Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber görmekteyiz. Ülkemiz ve Çorum’un sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılayarak günlerini kutlarım”

(Volkan SINAYUÇ)

