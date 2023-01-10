10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan ve tüm basın mensuplarının gününü kutlayan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, zor şartlarda ve fedakarca hizmet veren, toplumun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olan basın mensuplarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

İYİ Parti olarak basın çalışanlarının daha özgür ve bağımsız ortamda yayın yapmaları, ekonomik ve sosyal haklarına kavuşmaları için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getiren Yıldız, “Gazetecilik, çok önemli önemli bir meslektir. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir özelliği vardır. Ülkemizde ve dünyada birçok gazeteci çok zor şartlar altında görevini yerine getirerek kutsal bir görev uğruna emek vermektedirler. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Gazetecilerin, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır.

Gazetecilik, kamuoyunun oluşmasında ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Zorlu hava koşullarında, doğal afetlerde, patlamalarda ve savaşlarda kimi zaman ölümü göze alarak türlü zorluklar altında mesleğini icra eden gazetecilerimiz halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır. Tarafsız ve dürüst yayıncılık anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, büyük fedakârlıklar ile çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, görevini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

