Vali Mustafa Çiftçi, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, yazılı ve görsel basının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağladığını ifade etti.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir.

İletişim teknolojisinde yaşanan yeniliklerle birlikte, görsel ve yazılı medyanın yanı sıra sosyal medya ve internet gazeteciliğinin etki alanının genişlediği günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Toplumsal değerlerimize saygı çerçevesinde, kişi hak ve özgürlüğünü gözetme ilkesinin ışığında kamuoyunu doğru, tarafsız, şeffaf habere ulaştırmak ve güçlü bir toplum düzeninin sağlanmasına hizmet etmek tüm basın mensuplarımızın daima temel amacı olmalıdır. Toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda fedakârca çalışan basın mensuplarımızın, her ortamda çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak da, toplum olarak hepimizin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan yazılı ve görsel basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, bütün basın camiasına sağlıklı, huzurlu günler ve başarılar temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)

