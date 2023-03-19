Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Özkaleli, Sadık Örgel, Nihat Karalar, Ali Özdemir, M.Burak Yalçın, Bilal Çevrim ve Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk Parkı Ada Restoran’da bir araya gelen heyet, afet bölgesine yönelik yapılan çalışmalar ile basının içinde bulunduğu sorunlara dair çözüm önerileri olmak üzere gündemde yer alan konuları görüştü.

Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek ve Mustafa Külcü’nün mazeretleri nedeniyle katılamadığı toplantıda, Şevket Erzen başkanlığındaki Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin, Çorum merkezinde ‘Basın Müzesi’ kurulmasına ilişkin çalışmaların da aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantının ilerleyen zamanında Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum Gazeteciler Cemiyeti heyeti ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. (Haber Merkezi)

