Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 68. Başkanlar Konseyi toplantısı TGF Aksaray Temsilciliğinin ev sahipliğinde “Evliyalar Kenti” Aksaray’da yapıldı.

Aksaray Nenessa Hotel’de düzenlenen Konsey Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 51 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Yerel Basının sorunlarının ve basınla ilgili yasa ve yönetmeliklerde yapılan son değişikliklerin tartışıldığı toplantı sonunda yayınlanan bildiride, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve Atatürk ilkeleri ışığında demokrasiye bağlılık vurgusu yapılarak, BİK Genel Kurulu’ndaki resmi ilan fiyatlarına yüzde 100 oranında zam önerisinin ve yerel gazete sahiplerine düşük faizli kredi kararlarının olumlu bulunduğu ifade edildi.

Televizyon ve radyolar için ayrı yasa çıkarılırken, internet gazeteciliğinin Basın Kanunu’na adapte edilmesinin hala kabullenilemediği belirtilen sonuç bildirgesinde, “TGF olarak sorunlarımızın birlik-beraberlikle çözüleceği inancımızı bir kez daha yineleyerek; gerçek meslek örgütlerimizi, siyasetçilerin oyunlarına gelmeden, kandırılmadan, böl-parçala yönet oyunlarına inanmadan bir araya gelmeye, konuşmaya birbirimizi yemek yerine birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

