Basının demokrasinin temel taşlarından birisi olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir” dedi.

Hakkaniyetle, doğru ve onurlu meslek ilkelerinden taviz vermeden görevini yapan gazetecileri kutlayan Milletvekili Ceylan, mesajında; “Gazeteciler, kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gece gündüz demeden çalışarak önemli bir mesleği sürdürmektedirler.

En temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı kuşkusuz gazetecilik mesleğidir. Gazeteciler, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

Bu doğrultuda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir’ sözü de unutulmamalıdır.

Bu vesileyle; Hakkı, Halkı, Adaleti gözeterek haber yapan, meslek onurunu koruyan ve bu minvalde zor şartlar altında görev icra eden şehrimizde bulunan gazeteci arkadaşlarımız olmak üzere, tarafsız ve doğru haber için gece gündüz çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim. Bugüne kadar verdiğimiz basın şehitlerimiz ile vatanımızın bekası, al bayrağımız için şehit düşen kahraman evlatlarımızı bu vesile ile yad ediyor, gazilerimize de hayırlı uzun ömür temenni ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. (Haber Merkezi)

