Vatan Partisi Çorum İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amiral Soner Polat Kurultayı’nın büyük bir coşku ve başarıyla tamamlandığı, Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildiği belirtilerek, “Türkiye'yi koltuklardan değil Toros dağlarından yaylalardan, fabrikalardan, çarşılardan, bilim ocaklarından, üniversitelerden, tarlalardan yöneteceğiz.” denildi.

“Koltukları kaldırıyoruz sorumluluk getiriyoruz. Başı dik, birleşen, üreten güçlü Türkiye'yi kurmak için geliyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, “Yatırımı, sanayiyi yeniden devlet aklıyla planlayıp programlı üretimi teşvik etmek için geliyoruz. Sırtı pek, karnı tok üretenlerin, doyanların değil, doyuranların devrimci hükümetini yeniden kurmaya geliyoruz.” değerlendirmesi yapıldı.



(Haber Merkezi)

