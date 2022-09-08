Başhekim Doç. Dr. Zehir, Doçentlik unvanı alan Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya İpek, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Topçu, Genel Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Veysel Barış Turhan, Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahin ile Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Komut ile makamında biraraya geldi.

Öğretim üyelerini yeni unvanlarından dolayı tebrik eden Başhekim Zehir onlara çeşitli hediyeler verdi. Sinan Zehir, öğretim üyelerine hastaneye ve ilimize katkılarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını, sağlık hizmeti sunumu ve akademik faaliyetlerin sürdürülmesi aşamalarında tüm öğretim üyelerimize desteklerinin devam edeceğini de ifade etti.

Doçent unvanı alan öğretim üyeleri de pasta kesiminin yapıldığı program için Başhekim Zehir’e teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

