Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, ÇORUM HABER Gazetesi’ni ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ı gönderdiği mesaj ve çiçek ile kutladı.

Başhekim Gökhan Bilgili, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği kutlama mesajında: “Meslek hayatında 53. yılına giren usta, saygın ve Çorum Sevdalısı gazeteci Sayın Mehmet YOLYAPAR’ı ve 38. Yılına giren ÇORUM HABER Gazetesini kutluyor, nice yıllar ve başarılar diliyorum. Çorum’a değer ve vizyon kazandıran Sn. YOLYAPAR ve ÇORUM HABER Gazetesi’nin başarılarının devamını diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

