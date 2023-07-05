“Vicdan sahibi herkes Madımak için ne kadar üzülmüş ise, Başbağlar’da yaşanan vahşet karşısında da o kadar üzülmüştür” diyen Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bugün içimizi yakan, kalbimizde yarası hâlâ taptaze olan Başbağlar katliamının sene-i devriyesi. Herkesin bildiği üzere, o acı günde teröristler Başbağlar’da yaşayan halkın üzerine kurşun yağdırmış ardından köy ateşe verilmiş bunun neticesinde 33 vatandaşımız şehit edilmiştir.

1993 yılı ülkemiz için karanlık bir yıl olmuş, birçok faili meçhul tedhiş olayı bu yıl içinde meydana gelmiştir. Bu yılda meydana gelen karanlık olaylarda sadece belirli bir kesim hedef alınmamış, aziz milletimizin tamamının birlik ve bütünlüğü hedef alınmıştır.

Fakat milletimiz feraseti ile bu sürecin kardeş kavgasına dönüşmesine müsaade etmemiş; vicdan sahibi herkes Madımak için ne kadar üzülmüş ise, Başbağlar’da yaşanan vahşet karşısında da o kadar üzülmüştür.

İnanıyorum ki; bu acı olayların üstesinden birlik ve beraberliği ile gelen aziz milletimiz, bundan sonra da bu kadirşinas tavrını ve ferasetini göstermeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Başbağlar köyünde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir defa daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.”