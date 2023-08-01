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Kurs yetkilileri ve öğretmenleri, LGS’de başarılı olan ve derece yapan öğrenciler ve velileri ile birlikte pasta keserek kutlama yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda başarılı öğrencilerini ödüllendiren Değişim Eğitim Kurumları kurucularından Sevtap Eroğlu ve Özge Anaklı, 2019 yılından beri Çorum’da faaliyet gösteren Değişim Eğitim Kurumları’nın 4 şubesi ile yine başarılara imza attığını söyledi.

Kurum olarak Türkiye’nin en iyi okullarına öğrenci göndermenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Eroğlu ve Anaklı, “Başta okul öğretmenlerimize ve kurs öğretmenlerimize verdikleri bu güzel eğitim ve emekleri için teşekkür ederiz. Her sene olduğu gibi bu senede kurslarımıza katılan her üç öğrenciden biri nitelikli okula gönderilmiştir. Bize güvenip Değişim Eğitim Kurumları’nı tercih eden aile ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi.