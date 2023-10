Tahmini Okuma Süresi: dakika

TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş yönetiminde gerçekleşen toplantıya Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve meclis üyeleri katıldı.

“ÜNİVERSİTEDEN FAYDALANALIM”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Meclis Başkanı Karadaş, üretim ve ihracatı artırmak için doğru politikalar kadar, bölgedeki işbirliklere de ihtiyaç olunduğunu belirterek, “ Tüm kurumlarımızdan özellikle üniversitemizden, bilimden azami ölçüde faydalanmalıyız” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılında daha çok çalışacaklarını ifade eden Karadaş, “Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir şekilde gireceğimize ben inanıyorum. Türk iş dünyası buna muktedirdir. Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare' olarak tanımladığı, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir” diye konuştu.

BAŞARANHINCAL: “TOGG

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise konuşmasında yerli ve milli aracımız TOGG’u odalarının hizmetine sunduklarını ifade ederek, “Gerçekten ülkemiz adına, teknoloji ve sanayimizin gelişimi adına bir sanayici olarak göğsümün kabardığını söyleyebilirim. Bu vesile ile TOGG’un ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk iş dünyasını örgütleyerek elektrikli otomobil fabrikası kurulmasında etkin rol oynayan TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, emek ve gönül vererek katkı sunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Üretmek, yerli ve milli olmak, büyüyerek kalkınmamız için olmazsa olmazımızdır” diyen Başaranhıncal, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bunu her konuşmamda vurguluyorum ki; ülke olarak kalkınmamız için yerelden katkı sunmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Yerelden katkı sunmak için de yerelde tüm dinamiklerin diğer tüm kimliklerini dışarıda bırakarak ortak akıl ile Çorum için bir masada buluşmaları şarttır. Girişimcinin, yatırımcının, yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, küstürülmeyecek ki ticaret yapsın, iş yapsın, istihdam yaratsın.

2023 genel seçimlerini geçirdik, 2024’de yerel seçimler var. Biz her genel seçimden önce TOBB vasıtası ile iş dünyasının beklentilerini, sorunlarımızı çözüm önerilerimiz ile birlikte iletiyoruz. TOBB’da ekonomik şuralar düzenleniyor. Ekonomik şuralarda siz değerli üyelerimizin çalışmalarından biriktirdiğimiz, analiz ettiğimiz sonuçları, iletiyoruz. Burada yaşıyoruz, burada doyuyorsak bu şehre borcumuzu da birlikte ödeyeceğiz. Çorum’umuzu hak ettiği konuma birlikte taşıyacağız.”



“OVP’NİN UYGULANABİLİR

OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklandığını hatırlatan Başaranhıncal, “TOBB’un da dahil olduğu bir süreçte hazırlanan programa verilen desteğin gerçekçi ve uygulanabilir olmasını ümit ediyoruz. Yatırım ortamını, üretimi ve ihracatı destekleyen bir programın kamu ve sanayi işbirliği ile başarısız olma ihtimali yoktur. Cumhuriyetimizin 100.yılında ve yeni bir yüzyıla girerken tüm üyelerimizin, esnafımızın, vatandaşımızın bu güzel ülkede umut ve güvenle mutlu bir yaşam sürmesini, gelecek nesillere emanetlerimizi gönül rahatlığı ile gururla teslim etmemizin nasip olmasını diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı da bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Gündem kararlarının görüşülmesinin ardından Yeminli Mali Müşavir Mesut Uçak meclis üyelerine sunum yaptı.