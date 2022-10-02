Meclis üyeleri seçildikten sonra 57 meclis üyesi 1’i başkan 10 kişilik yönetim kurulu üyesini ayrı ayrı oylayarak seçecek. Ayrıca meclis üyeleri 7 TOBB delegesi, 3 Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 Disiplin Kurulu Üyesi, 22 Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesini seçecek. İyi Parti’den yeni kampanya videosu; “20. yılında Ak Parti sunar; #çöküşekonomisi”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 21 Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirildi. TSO'da yapılan organ seçimlerinde 21 Meslek Komitesi’nin 19'unda TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın listesi kazandı. Diğer 2 meslek komitesine seçilen üyelerinde seçim sürecinde Çetin Başaranhıncal'ı destekleyeceklerini açıkladıkları öğrenildi. Böylece Başaranhıncal 4'üncü kez güven tazelemiş oldu.

Meclis üyeleri 7 Ekim Cuma günü yapılacak oturumla Başkan ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı oylayarak seçecek. Ayrıca Meclis üyeleri 7 TOBB delegesi, 3 Hesap İnceleme Komisyon üyesi, 6 Disiplin Kurulu üyesi, 22 Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 6 kişilik Akreditasyon İzleme Komisyonu üyelerini seçecek.

(Tugay GÖKTÜRK)